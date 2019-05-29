Дело о вмешательстве России в выборы США официально закрыли

Спецпредставитель Департамента юстиции подал в отставку и заявил, что собирается вернуться к «частной жизни».

Расследование вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году официально закрыто. А специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер, который занимался им, ушел в отставку.

Как пишет The Guardian, об этом он сам сказал журналистам сегодня на специальной пресс-конференции.

«Мы формально закрыли отдел специального представителя. А я увольняюсь из Департамента юстиции, чтобы вернуться к частной жизни», - сказал Мюллер.

Он добавил, что по итогам расследования следователи не могут уверенно сказать, что президент США Дональд Трамп совершил преступление.

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«Если бы мы были уверены, что он совершил преступление, мы бы заявили об этом. Поэтому мы не рассматривали вариант обвинить президента в чем-то», - добавил он.

Также он отказался обсуждать какие-либо детали расследования российского вмешательства в выборы за пределами его официального отчета. Однако, он подтвердил, что были выявлены многочисленные и систематические попытки повлиять на избирательный процесс в США. И это заслуживает внимания «каждого американца».