На Нью-Йорк, еще не оправившийся от «Сэнди», обрушился новый шторм

Нью-Йорк, который еще не оправился от разрушительного урагана «Сэнди», подвергся новому удару - на город обрушился шторм «Носистер», сопровождающийся дождями и мокрым снегом, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как заявил ранее мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, по силе новый шторм не сравнится с «Сэнди». Он не настолько силен, чтобы потребовалась эвакуация. Однако власти Нью-Йорка призывают не покидать дома и готовиться к возможным отключениям электричества из-за снегопада.