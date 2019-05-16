Австрия запретила хиджабы в начальных школах

Правительство трижды выносило законопроект на рассмотрение парламента.

Парламент Австрии одобрил запрет на ношение хиджаба в начальных школах. Законопроект поддержали Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца и праворадикальная Австрийская партия свободы.

Как пишет Радио Свобода, в документе говорится, что запретной является религиозная или идеологическая одежда, покрывающая голову. Запрет не касается еврейской кипы и детских головных уборов сикхов (Патки). Согласно документу, эти головные уборы не закрывают волосы или большую их часть.

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Правительство трижды выносило законопроект на рассмотрение парламента.

По мнению депутатов, которые поддержали документ, закон поможет мусульманским девочкам интегрироваться в австрийское общество. Представители оппозиции заявили, что правительство занимается популизмом и не решает вопрос интеграции или образования.

За нарушение закона грозит штраф в 440 евро. Закон можно обжаловать в Конституционном суде. Представители мусульманской общины Австрии уже заявили, что обжалуют решение парламента. По их мнению, закон дискриминирует мусульман.

С октября 2017 года Австрии действует запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо.