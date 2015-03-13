Гитлер испытывал первые баллистические ракеты на жителях Германии - The Times

Адольф Гитлер распорядился убивать немцев при помощи первых в истории баллистических ракет V2, чтобы проверить их мощность. Об этом свидетельствует документ времен Третьего рейха, который на следующей неделе выставят на аукцион в Лондоне, сообщает Росбалт со ссылкой на The Times.

Выяснилось, что первые прототипы ракет V2 были запущены на полигоне в городе Пенемюнде. Они были нацелены на города и поселки в Померании. В результате удара немецкого "оружия возмездия" погибли сотни немцев и были уничтожены целые кварталы. При этом множество таких тестовых запусков были сорваны, нередко из-за саботажа.

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В документе также говорится о том, что в 1944 году нацистская Германия планировала обстрелять ракетами V2 Лондон, Антверпен и Льеж. Атака должна была состояться в сентябре, как только нужное количество ракет было бы изготовлено.