От лихорадки Эбола в Африке умерли 10 тысяч человек

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Би-би-си. По новым данным ВОЗ, всего было зафиксировано более 24 тыс. случаев заболевания в Сьерра-Леоне, Гвинее и Либерии.

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Британская военнослужащая-медик, которая заразилась вирусом в Сьерра-Леоне, вернулась в Великобританию и находится в госпитале в Лондоне под наблюдением.

Она стала первой заболевшей из 700 британских военных, которые помогают бороться с вирусом.