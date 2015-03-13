От лихорадки Эбола в Африке умерли 10 тысяч человек
08:27, 13 марта 2015Мир
267 0
Нынешняя вспышка вируса Эбола в Западной Африке унесла жизни более чем десяти тысяч человек.
REUTERS
Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Би-би-си. По новым данным ВОЗ, всего было зафиксировано более 24 тыс. случаев заболевания в Сьерра-Леоне, Гвинее и Либерии.
Читайте такжеЗа 2 недели в Либерии не выявлено ни одного нового больного лихорадкой Эбола
Британская военнослужащая-медик, которая заразилась вирусом в Сьерра-Леоне, вернулась в Великобританию и находится в госпитале в Лондоне под наблюдением.
Она стала первой заболевшей из 700 британских военных, которые помогают бороться с вирусом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter