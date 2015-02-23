Военные Британии подозревали Аль-Каиду в использовании вируса Эбола как биологического оружия

Об этом сообщил сайт газеты Daily Mail со ссылкой на отредактированный и рассекреченный меморандум ведомства, передает ТАСС. Он был раскрыт журналистам в соответствии с законом о свободе информации.

Болезнь, вызываемая вирусом Эбола, в минувшем году оказалась в центре международного внимания из-за серьезнейшей за минувшие десятилетия вспышки заболеваемости ею в ряде стран Западной Африки. На этом фоне ученые минобороны Великобритании изучали риски использования возбудителя террористами из группировки "Исламское государство" и сети "Аль-Каида" для проведения атак на Западе, утверждается в документе на трех страницах.

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Секретные исследования проводились специалистами закрытой лаборатории известного работами в области химического и биологического оружия центра минобороны Портон-Даун в графстве Уилтшир в юго-западной Англии. В документе речь идет о трех "потенциальных сценариях", к которым, по мнению экспертов, могут прибегнуть террористы, но детали оценок отредактированы и остаются засекреченными.

В Портон-Дауне возбудитель вируса Эбола изучали и раньше, в том числе на экспериментальном уровне, однако, по оценкам обозревателей, "специальный запрос лаборатории на анализ потенциального использования вируса "негосударственными агентами", подчеркивает рост озабоченности, что террористы становятся все более изобретательными в выборе орудий".