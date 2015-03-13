Исландия отказалась от вступления в Евросоюз

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел (МИД) Исландии, передает Lenta.ru. Об отказе Рейкьявика от возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз сообщил министр иностранных дел страны Гуннар Браги Свенссон на встрече с главой МИДа Латвии, которая председательствует в Совете ЕС, Эдгаром Ринкевичем. Он передал Ринкевичу письмо в адрес руководства ЕС.

"Таким образом, правительство считает, что Исландия уже не является страной-кандидатом (на вступление в Евросоюз), и просит ЕС в дальнейшем действовать в соответствии с этим решением", - говорится в сообщении.

Гуннар Браги Свенссон подчеркнул в ходе встречи, что решение Исландии отменяет обязательства, принятые перед Евросоюзом прежним правительством. Вместе с тем он выразил желание укреплять сотрудничество между Рейкьявиком и Брюсселем.

В свою очередь, Эдгар Ринкевич подчеркнул, что уважает решение исландского правительства, и поддержал курс на "позитивное и тесное" сотрудничество между ЕС и Исландией.

Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз в июле 2009 года после того, как оказалась в тяжелейшем экономическом положении. В то время высказывались идеи, что присоединение может обеспечить большую стабильность экономике страны и предотвратить кризисы, подобные кризису 2008 года. Переговоры о вступлении начались в 2010 году. Однако уже в 2013 году новое правительство Исландии приняло решение приостановить переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз и вынести этот вопрос на референдум.