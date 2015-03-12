В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с Саргсяном, однако фото или видео не предоставили

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Согласованы планы предстоящих личных контактов, включающие совместное участие в памятных мероприятий, приуроченных к 100-летию геноцида, и в праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Кроме этого, обсуждены ключевые темы российско-армянского союзнического партнёрства, касающиеся, в частности, сотрудничества в сфере мирного атома и в нефтегазовой отрасли. С учётом вступления в силу 2 января 2015 года Договора о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу, лидеры двух стран обменялись мнениями относительно дальнейшего развития интеграционных процессов, говорится в сообщении Кремля.

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Как сообщал УНИАН, президент РФ уже больше недели не появляется на публичных мероприятиях.

Последний раз Путин появлялся перед журналистами 5 марта, когда встречался с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

Кроме того, отменена встреча в Астане 12-13 марта, где президенты Казахстана, Беларуси и РФ планировали обсудить ситуацию в Украине.

СМИ распространяют слухи о его болезни.

Сегодня, 12 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о здоровье Путина «не нужно волноваться», несмотря на то, что он уже несколько дней не появлялся на публике.