"Стыдно за вас!": российские туристки опозорились в Израиле - СМИ (видео)

Во время траурной сирены туристки так и остались загорать.

В Израиле российские туристки во время сирены в память о павших в войнах и погибших в терактах проявили неуважение.

Соответствующее видео появилось в сети, пишет "Обозреватель". На нем две россиянки лежат на шезлонгах и пререкаются с женщиной, которая сделала им замечание.

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Как известно, 8 мая в стране на две минуты полностью остановился транспорт, многие водители и пассажиры вышли из машин и встали около них, опустив головы.

Во время траурной сирены туристки так и остались загорать. На вопрос, почему они не встали, россиянки почему-то начали вспоминать День победы и говорить об уважении к пожилым людям.

"Вы приехали в Израиль, сегодня День памяти. Почему нельзя вежливо оказать почтение? Почему такое неуважение? Даже арабы стоят! Мне стыдно за вас!" - отчитывает возмущенная женщина отдыхающих.

В комментариях не скрывают своего отношения к произошедшему. Пользователи возмущены позицией россиянок и не жалеют слов для их характеристики.

Русские жалуются, что их не любят в других странах... Странно, с чего бы это вдруг??? pic.twitter.com/bPcv3WkLbN — Двуглавый Кургинян© (@tyndagood) 9 мая 2019 г.

Напомним, в прошлом году россияне поставили на уши отель в Турции, празднуя День победы.