10 миллионов американцев подписали петицию за импичмент Трампа
Петицию с требованием начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа подписали более 10 млн жителей Соединенных Штатов. Документ вскоре будет передан в Конгресс.
Об этом сообщает theБабель со ссылкой на NBC News.
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За объявление импичмента президенту США выступили организации Need to Impeach, Free Speech For People, CREDO, MoveOn, Democracy for America, Women March, Courage Campaign, а представители этих групп провели митинг у Капитолия.
«Я всегда говорю людям — это ваша Палата представителей, вы говорите нам, что делать», — сказала, поддерживая митингующих, член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб.
В марте Тлаиб внесла резолюцию, призывающую юридический комитет выяснить, должна ли палата представителей инициировать процедуру импичмента Трампа. Сейчас противники Трампа призывают к немедленному запуску процедуры.
«10 миллионов людей хотят защитить нашу демократию. 10 миллионов человек хотят, чтобы мы поддерживали Конституцию США», — написала позже Рашида Тлаиб в Twitter.
This is how we do it. This is a movement to take back our country.— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) May 9, 2019
10 million people want to protect our democracy.
10 million people want us to uphold the U. S. Constitution.
10 million people are demanding we hold individual 1 accountable to the rule of law. #TimetoImpeachhttps://t.co/jUAgjpnFMm