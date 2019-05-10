10 миллионов американцев подписали петицию за импичмент Трампа

Возле Капитолия прошел митинг, документ вскоре будет передан в Конгресс.

Петицию с требованием начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа подписали более 10 млн жителей Соединенных Штатов. Документ вскоре будет передан в Конгресс.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на NBC News.

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За объявление импичмента президенту США выступили организации Need to Impeach, Free Speech For People, CREDO, MoveOn, Democracy for America, Women March, Courage Campaign, а представители этих групп провели митинг у Капитолия.

«Я всегда говорю людям — это ваша Палата представителей, вы говорите нам, что делать», — сказала, поддерживая митингующих, член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб.

В марте Тлаиб внесла резолюцию, призывающую юридический комитет выяснить, должна ли палата представителей инициировать процедуру импичмента Трампа. Сейчас противники Трампа призывают к немедленному запуску процедуры.

«10 миллионов людей хотят защитить нашу демократию. 10 миллионов человек хотят, чтобы мы поддерживали Конституцию США», — написала позже Рашида Тлаиб в Twitter.