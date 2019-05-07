В Польше задержали женщину, которая распространяла «иконы» Божьей Матери в цветах ЛГБТ

Задержанной предъявили обвинение в оскорблении религиозных чувств и злоупотреблении объектом религиозного культа.

В Польше правоохранители задержали 51-летнюю женщину за "профанацию образа Божией Матери", которая заключалась в распространении изображений Девы Марии с нимбом, раскрашенным в цвета флага ЛГБТ.

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Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил глава МВД Польши Йоахим Брудзинский.

"Я благодарен польской полиции за эффективную операцию по выявлению и задержанию лица, которое подозревается в профанации святого для поляков образа Божей Матери. Никакие приговаривания о свободе и толерантности не дают никому права оскорблять чувства верующих" - написал Брудзінський в Twitter.

Со ссылкой на Onet сообщается, что женщину задержали в городе Плоцк. Она размещала возле местного храма наклейки и постеры с изображением иконы Ченстоховской Божией Матери, которая особо почитается в Польше.

Нимбы Девы Марии и младенца Христа на изображениях были раскрашены в цвета радуги, что также является флагом ЛГБТ. Брудзинський назвал постеры культурным варварством.

Задержанной предъявили обвинение в оскорблении религиозных чувств и злоупотреблении объектом религиозного культа. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 2 лет.

В прокуратуре Плоцка не исключают, что задержанных по делу может быть больше.

"Черная Мадонна из Ченстоховы" является почитаемой византийской иконой, находящейся в монастыре Ясная Гора, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО, является выдающейся католической святыней Польши.