"Ненавижу однополые браки": известный украинский тренер оскандалился словами о представителях ЛГБТ

Экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский высказал свое мнение о представителях ЛГБТ, а также о женщинах-боксерах.

Экс-тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский резко высказался о женском боксе и однополых отношениях.

Своим мнением Сосновский поделился в интервью 24tv.ua.

"Очень против женского бокса. Это антагонизм. Может, я старый, но у меня христианские ценности. Ценности, которые идут от Бога. Я против гендера, однополых браков. Не просто против, я это ненавижу. Считаю, что это низко и мерзко. Так же и против женской тяжелой атлетики.

Для меня возможной является женская борьба и то так... Я против агрессивных женщин. Женщина должна быть женщиной. Я за женственность, чтобы мужчины были мужчинами, а женщины чувствовали себя женщиной у мужчины, а мужчина мужчиной у женщины. Я такой как я", - сказал Сосновский.

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"Меня всегда удивляет, почему у нас делают парады геев. Говорят, что они меньшинства. Если они меньшинства, то для чего делать парады. Пусть живут в этих меньшинствах", - подчеркнул тренер.

По словам Сосновского, он никогда не ходил на парады, а вот против геев и лесбиянок пошел бы.

"Если взять по истории, то они всегда были, но это не рекламировалось. Сейчас их рекламируют, и не дай Господи, что доживем до того времени, когда будут говорить "западло" с женщиной встречаться, ты с мужиком должен встречаться", - заявил он.

Также Сосновский говорит, что не понимает, как могут "мужики целоваться".

"Как могут мужики целоваться? Я обнимаюсь со своими близкими, и передаю положительные эмоции. А целоваться для меня неприемлемо, не говоря уже о других вещах. Понимаю, что женский бокс есть, и там есть медали. Но я бы отменил все награды. Мне говорят: "Дмитриевич, ты не прав, она же привозит награду так же как и твой Котельник". Для меня это все равно неприемлемо", - отметил тренер.

Напомним, Сосновский возглавлял сборную Украины по боксу на протяжении четырнадцати лет и покинул этот пост в январе 2019 года.

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