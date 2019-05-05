Палестинские боевики пообещали сорвать Евровидение 2019 в Израиле
Группировка «Палестинский исламский джихад» пообещала сорвать песенный конкурс «Евровидение 2019», который должен стартовать в Израиле уже через 10 дней.
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«Мы помешаем врагу преуспеть в проведении любого фестиваля, направленного на нанесение вреда палестинскому нарративу», - цитирует заявление боевиков The Times of Israel.
В Израиле, тем временем, заверяют, что эскалация вооруженного конфликта между Израилем и боевиками Сектора Газа не повлияет на проведение Евровидения.
Приготовления к конкурсу продолжаются, как и было запланировано. В страну уже прибыли первые делегации конкурсантов.
Напомним, новый виток конфликта в регионе начался в пятницу, 3 мая. По информации армии Израиля, палестинский снайпер ранил двух израильских бойцов. Израиль в ответ нанес авиаудар, убив двух боевиков из исламистской группировки Хамас, контролирующей Сектор Газа.
4 мая с территории сектора Газа по израильским поселениям было выпущено более 200 ракет. Большинство из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Два человека получили ранения, десятки тысяч людей эвакуировали в безопасную зону. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам боевиков в секторе Газа. ЦАХАЛ сообщил о поражении 120 целей, уничтожении подземного тоннеля и ликвидации троих террористов. В операции в секторе Газа израильская армия задействовала танки и ударные вертолеты. Власти Израиля распорядились закрыть все переходы на границе с сектором Газа на неопределенное время.
5 мая стало известно, что в результате обмена обстрелами погибли по меньшей мере три человека. С обеих сторон всего было выпущено более 600 ракет.
Как сообщал УНИАН, песенный конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.