Палестинские боевики пообещали сорвать Евровидение 2019 в Израиле

В Израиле, тем временем, заверяют, что эскалация вооруженного конфликта между Израилем и боевиками Сектора Газа не повлияет на проведение конкурса.

Группировка «Палестинский исламский джихад» пообещала сорвать песенный конкурс «Евровидение 2019», который должен стартовать в Израиле уже через 10 дней.

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«Мы помешаем врагу преуспеть в проведении любого фестиваля, направленного на нанесение вреда палестинскому нарративу», - цитирует заявление боевиков The Times of Israel.

В Израиле, тем временем, заверяют, что эскалация вооруженного конфликта между Израилем и боевиками Сектора Газа не повлияет на проведение Евровидения.

Приготовления к конкурсу продолжаются, как и было запланировано. В страну уже прибыли первые делегации конкурсантов.

Напомним, новый виток конфликта в регионе начался в пятницу, 3 мая. По информации армии Израиля, палестинский снайпер ранил двух израильских бойцов. Израиль в ответ нанес авиаудар, убив двух боевиков из исламистской группировки Хамас, контролирующей Сектор Газа.

4 мая с территории сектора Газа по израильским поселениям было выпущено более 200 ракет. Большинство из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Два человека получили ранения, десятки тысяч людей эвакуировали в безопасную зону. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам боевиков в секторе Газа. ЦАХАЛ сообщил о поражении 120 целей, уничтожении подземного тоннеля и ликвидации троих террористов. В операции в секторе Газа израильская армия задействовала танки и ударные вертолеты. Власти Израиля распорядились закрыть все переходы на границе с сектором Газа на неопределенное время.

5 мая стало известно, что в результате обмена обстрелами погибли по меньшей мере три человека. С обеих сторон всего было выпущено более 600 ракет.

Как сообщал УНИАН, песенный конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.