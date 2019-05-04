На Гавайях мужчина упал в кратер вулкана и выжил

Посетитель парка перелез через металлические перила, ограждающие кратер, потерял равновесие и сорвался с высоты около 100 метров.

На Гавайских островах (США) солдат из казарм Скофилда упал в кратер вулкана Килауэа в Национальном парке вулканов.

Об этом сообщили представители Службы национальных парков Гавайев, передает USA Today.

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Как сообщается, посетитель парка перелез через металлические перила, ограждающие кратер, потерял равновесие и сорвался с высоты около 100 метров.

Поисково-спасательная бригада, вызванная другим посетителем, обнаружила его через два с половиной часа после падения. Он оказался жив, однако получил серьезные травмы, приземлившись на узкий уступ в 20 метрах от края обрыва. Сейчас его доставили в больницу.

Стоит отметить, что вулкан Килауэа считается самым активным вулканом в мире.

Как сообщал УНИАН, летом 2018 года на Гавайских островах произошло извержение вулкана Килауэа. За короткое время лава тогда разрушила по меньшей мере 350 домов и построек. С момента начала извержения вулкана Килауэа зону бедствия покинули свыше 10 тысяч человек.