ООН призвала власть и оппозицию Венесуэлы избегать насилия

ООН призывает все стороны проявить максимальную сдержанность.

Пресс-секретарь управления ООН по правам человека Марта Уртадо призвала власть и оппозицию Венесуэлы избегать насилия.

Об этом говорится в ее заявлении, размещенном на сайте организации.

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"Все стороны должны отказаться от применения насилия. Мы настоятельно призываем политических лидеров принять участие в конструктивных дискуссиях, направленных на урегулирование нынешнего кризиса", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что управление ООН по правам человека крайне обеспокоено сообщениями о применении силы в отношении демонстрантов по всей Венесуэле, из-за чего десятки людей получили ранения, кроме того, многие были задержаны.

ООН призывает все стороны проявить максимальную сдержанность, а власть уважать право на мирные собрания, а также не использовать язык, подстрекающий людей к насилию.

Как сообщалось ранее, на улицы столицы Венесуэлы 30 апреля вышло большое количество протестующих. Среди них есть военные. На обнародованном видео, которое снял неизвестный автор на улицах столицы, одни военные берут под контроль оружие и технику других. Речь идет о районе военной авиабазы в Каракасе, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о финальную стадию свержения режима Николаса Мадуро. Действующий президент страны назвал такие действия попыткой государственного переворота. Американский президент Дональд Трамп заявил, что следит за ходом событий в Венесуэле и пригрозил санкциями Кубе, которая поддерживает Мадуро.