Мадуро заявил о "подавлении попытки государственного переворота" в Венесуэле

По его словам, повстанцы будут наказаны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о подавлении попытки государственного переворота в стране.

Об этом он сказал в своем обращении к народу, пишет ТСН.

Государственным переворотом он назвал протесты и столкновения, которые произошли в Венесуэле 30 апреля. По его словам, "повстанцы пытались наполнить страну насилием". Инициатором государственного переворота стал бывший мэр Каракаса и основателя социал-демократической партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, считает Мадуро.

Читайте такжеМадуро собирался сбежать на Кубу, но его остановила Москва - Помпео

Действия повстанцев не останутся без наказания, заявил лидер венесуэльцев. Прокуратура возбудит уголовное дело в связи с "серьезными преступлениями, совершенными против Конституции, верховенства закона и права на мир".

Как сообщалось ранее, на улицы столицы Венесуэлы 30 апреля вышло большое количество протестующих. Среди них есть военные. На обнародованном видео, которое снял неизвестный автор на улицах столицы, одни военные берут под контроль оружие и технику других. Речь идет о районе военной авиабазы в Каракасе, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о финальную стадию свержения режима Николаса Мадуро.