Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

Полиция задержала 24 подозреваемых в организации терактов на Шри-Ланке.

Читайте такжеЧисло жертв серии взрывов в Шри-Ланке достигло 290 человек, раненых - около 500

Как сообщает CNN, полиции удалось взять под стражу водителя, который, вероятно, перевозил нападающих в своем фургоне.

В свою очередь, министр обороны Руван Виджевардена назвал взрывы террористическим актом религиозных экстремистов. По его словам, большинство взрывов было совершено террористами-смертниками.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на Шри-Ланке раздались восемь взрывов, в том числе в трех гостиницах в столице Шри-Ланки городе Коломбо («Кингсберри», «Шангри-Ла» и «Синнамон Гранд»), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

По состоянию на утро 22 апреля погибли 290 человек, еще около 500 ранены.

Власти Шри-Ланки назвали взрывы террористическим нападением, совершенным религиозными экстремистами.

Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

Согласно предварительной информации посольства Украины в Индии, украинцы не пострадали в результате взрывов.