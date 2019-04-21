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На Шри-Ланке произошел новый взрыв, есть погибшие (фото)

12:25, 21 апреля 2019
Мир
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Взрыв произошел в небольшом отеле напротив зоопарка Дехивала в Коломбо/ Фото twitter.com/AzzamAmeen

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Об этом в своем Twitter сообщил специальный корреспондент ВВС.

На этот раз сообщается о взрыве в небольшом отеле напротив зоопарка Дехивала, цитирует журналист представителя местной полиции.

По предварительным данным, погибли два человека.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2019 года в католических церквях и отелях в разных городах Шри-Ланки произошла серия  взрывов. Местные СМИ сообщаю примерно о 160 погибших и сотнях пострадавших.

По информации министра экономических реформ Шри-Ланки, среди погибших при взрывах в церквях и отелях есть иностранцы.

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Теги: #взрыв#Шри-Ланка