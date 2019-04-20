Атака террористов в Кабуле: минимум 6 пострадавших - СМИ
14:31, 20 апреля 2019Мир
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В результате спецоперации уничтожены два боевика.
Иллюстрация REUTERS
В Кабуле террористы напали на Министерство связи и IT, расположенное в центральной части столицы Афганистана, пострадали по меньшей мере 6 гражданских лиц.
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Нападение началось со взрыва, который произошел утром около министерства, сообщает телеканал 1TV.
По данным МВД, в нападении участвовали три террориста-смертника. Полицейские окружили район, и группа реагирования обезвредила террористов, двое из них были убиты.
Спецоперация в здании министерства продолжается, из здания эвакуировали людей.
По меньшей мере шесть гражданских лиц получили ранения и доставлены в больницы.
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