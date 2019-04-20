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В Казахстане в результате ДТП погибли 11 человек, еще 29 травмированы

10:53, 20 апреля 2019
Мир
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www.inform.kz

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Как сообщает пресс-служба МВД Республики Казахстан, около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области, на 181 км автодороги Алматы-Ташкент, произошло столкновение машины марки "Тойота Камри" с грузовым автомобилем, который двигался в том же направлении.

Пассажирский автобус, двигавшийся по трассе, избегая столкновения с аварийными авто, перевернулся.

В результате ДТП на месте погибли 8 человек, 32 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра погибли 29 человек.

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Теги: #Казахстан#ДТП