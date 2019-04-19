Лукашенко собирается изменить Конституцию для своего преемника – он уже "навластвовался"

В то же время он обещает не создавать систему, при которой "Лукашенко вроде ушел и не ушел".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что собирается усилить полномочия других ветвей власти и передать своему преемнику на посту президента уже измененную Конституцию.

Об этом он сказал в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту, передают Белорусские новости.

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По его словам, нынешнюю Конституцию он не хочет оставлять своему преемнику. Лукашенко считает, что Беларусь уже прошла этап, когда ей была нужна сильная власть. Сегодня, по мнению президента, необходимо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти.

"Что касается будущего главы государства – он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам", - заявил Лукашенко и добавил, что взамен президент должен в первую очередь заниматься кадровыми вопросами, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нормальных руководителей.

В то же время президент Беларуси уверяет, что не будет пытаться создать систему, "что Лукашенко вроде ушел и не ушел".

"Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался", - сказал он.

Лукашенко отметил, что к разработке изменений в Конституцию будет привлечен широкий круг экспертов.

"Мы еще не выработали даже концепцию этой Конституции. Эта концепция появится только тогда, когда я получу окончательные предложения от различных слоев нашего общества", - сказал он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "включить куда-то страну не получится", поскольку в стране уже родились суверенные и независимые люди. По его словам, кто посмеет уничтожить Беларусь - будет проклят.