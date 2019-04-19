Эксперт объяснил, почему Белый дом скрыл визит советника Трампа в Москву

Советник президента США Фиона Хилл на этой неделе посетила Москву и встретилась с помощником президента России Юрием Ушаковым. При этом встреча не была анонсирована.

Приезд в Москву Фионы Хилл, директора по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности США, советника президента США Дональда Трампа, связан с противоречиями и прекращением действия договора РСМД, вопросами Сирии, европейской безопасности и других актуальных вопросов международной безопасности.

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Такое мнение выразил аналитик Института мировой политики Николай Белесков, передает «Обозреватель».

По мнению эксперта, максимальное избегание внимания к этому визиту связано с тем, что появление российской темы в американских СМИ вызывает бурю эмоций и соответствующего негатива и используется критиками Трампа.

По его мнению, вопрос Украины, если и обсуждаются на этих встречах, то вряд ли на них происходят прорывы, на что указывает отсутствие прорывов в работе спецпредставителей США и России Курта Волкера и Владислава Суркова.

Ранее российское издание «КоммерсантЪ» сообщило, что в Москву тайно приехала делегация Белого дома во главе с советником Дональда Трампа Фионой Хилл.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже подтвердил, что советник президента США Фиона Хилл на этой неделе посетила Москву и обсудила двусторонние отношения с помощником президента России Юрием Ушаковым.