Gazeta Wyborcza: Моряки из Украины помогают мафии России возить иммигрантов в Европу

Российская организованная преступность взяла под свой контроль поток мигрантов с Ближнего Востока и Африки.

Быстрые катера и изысканные яхты вместо понтонов. За штурвалом - шкиперы из России, Грузии и Украины. А в тайнике судов - беженцы с Ближнего Востока. Русская мафия зарабатывает на новых маршрутах иммиграции в Европу.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, напоминая, как глава правящей в Италии партии "Лига" Маттео Сальвини заявлял о том, что "незаконная миграция сведена к нулю". Издание отмечает, что агрессивная риторика Сальвини, который призвал к отделению в автономию Севера Италии, завоевала ему поддержку ксенофобов и на Юге. Но, как и большинство заявлений Сальвини, про мигрантов он тоже нагло соврал. По данным МВД Италии, которым он руководит, в 2019 году до 15 апреля в страну попали 625 нелегалов из Туниса, Марокко, Бангладеш, Ирана, Сомали, Турции и Западной Африки.

Читайте такжеНа севере Греции продолжаются столкновения между полицией и мигрантами

Однако, официальные данные не учитывают мигрантов, которые прибывают через новые маршруты, которые организовали мафиозные группы из России и Ирака. Они проходят через Турцию и Грецию. Мафия, которая наживается на беженцах из Африки и Азии, не интересует итальянского министра, который всю свою энергию направил на то, чтобы блокировать порты, через которые прибывают спасенные в море люди. Также он борется с общественными организациями, которые помогают беженцам.

Как пишет итальянская газета L'Espresso, недавно появился новый способ для мигрантов попасть в Италию. Они плывут под палубой дорогих моторно-парусных яхт. Прибыв в Апулею или на Сицилию, иммигранты исчезают, не попав в поле зрения итальянских пограничников. Эти яхты принадлежат русской мафии. За раз судно перевозит до 70 человек. Перевозчик собирает более 10 тысяч долларов с каждого беженца. Такие путешествия происходят каждую неделю.

Пассажирами часто становятся курды, иракцы, пакистанцы. Капитаны яхт, которых все же удалось арестовать, были гражданами России или грузины, которые получили недавно российский паспорт. Поэтому их экстрадиция осложняется. Яхты обычно зарегистрированы в американском штате Делавэр.

"Мы бежали из Ирака, потому что моя жена оказалась в опасности из-за своего "слишком западного" стиля жизни", - рассказывает 30-летний беглец из Ирака.

Читайте такжеБритания и Франция усилят патрулирование в Ла-Манше из-за нашествия мигрантов

"Из Ирбила добрались до Анкары, а оттуда в Аксарай. Там подошел к нам какой-то мужчина. Он дал нам контакты перевозчика", - добавил он.

Эту же историю рассказывают и другие, кто бежал в Европу через Турцию. Контакты налаживают турки, которые выступают в роли переводчиков. Потом они отводят беженцев в порт, где их встречают русские. Оттуда они плывут в Италию. За перевозку россияне требуют большие суммы. Иракец и его жена заплатили больше 20 тысяч долларов.

Судном управляли двое россиян. Мигранты сидели шесть дней, запертые в трюме без еды. Перевозчики давали им только воду. Город Бари - главный центр русской мафии, которая возит нелегалов. Штаб-квартира расположена на вилле человека по имени Мераб Джангвеладзе. В Бари также живет самая большая диаспора из стран бывшего СССР.

Читайте такжеСотни мигрантов штурмовали испанский анклав на севере Африки

Джангвеладзе отсидел в итальянской тюрьме несколько лет за организацию ограблений, нападений, отмывание денег и производство фальшивых документов. Теперь он зарабатывает на беженцах. Среди шкиперов его яхт есть также граждане Украины. Они хорошо подготовлены и способны управлять судном даже во время шторма. Они базируются в водах близ Анатолии. А для мафии работают как вольно наемные рабочие. В среднем им платят по 3 тысячи долларов за рейс. За последние 4 года в Италии арестовали 60 украинских шкиперов. Но после непродолжительного заключения они возвращаются к делам.