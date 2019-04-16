Пожарный и двое полицейских пострадали в результате пожара в Нотр-Дам де Пари (фото, видео)

Пожар тушили около 400 спасателей.

В результате масштабного пожара в Соборе Парижской Богоматери пострадали пожарный и двое полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пожарную службу Парижа.

"После более чем девяти часов ожесточенной борьбы почти 400 пожарных в Париже справились с этим страшным пожаром. Двое полицейских и пожарный получили незначительные повреждения", - сообщили пожарные в Twitter.

Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился его шпиль. Структуру здания Нотр-Дам де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.