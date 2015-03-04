Джихадисты напали на штаб-квартиру разведслужб в Сирии

20:47, 04 марта 2015
Мир
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Десятки повстанцев и сотрудников служб безопасности Сирии были убиты в результате нападения на штаб-квартиру разведслужбы в Алеппо.

REUTERS

Об этом сообщают правозащитники, передает Би-би-си. Непосредственно перед атакой сработало взрывное устройство у туннеля, расположеного около офиса разведслужбы военно-воздушных сил Сирии.

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По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра по наблюдению за правами человека, нападение совершили джихадисты.

Алеппо остается разделенным с 2012 года: одну часть города контролируют правительственные войска, другую - боевики.

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