Джихадисты напали на штаб-квартиру разведслужб в Сирии

Об этом сообщают правозащитники, передает Би-би-си. Непосредственно перед атакой сработало взрывное устройство у туннеля, расположеного около офиса разведслужбы военно-воздушных сил Сирии.

Читайте такжеИсламисты в мире за месяц убили более 5 тысяч человек

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра по наблюдению за правами человека, нападение совершили джихадисты.

Алеппо остается разделенным с 2012 года: одну часть города контролируют правительственные войска, другую - боевики.