Джихадисты напали на штаб-квартиру разведслужб в Сирии
20:47, 04 марта 2015Мир
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Десятки повстанцев и сотрудников служб безопасности Сирии были убиты в результате нападения на штаб-квартиру разведслужбы в Алеппо.
REUTERS
Об этом сообщают правозащитники, передает Би-би-си. Непосредственно перед атакой сработало взрывное устройство у туннеля, расположеного около офиса разведслужбы военно-воздушных сил Сирии.
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По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра по наблюдению за правами человека, нападение совершили джихадисты.
Алеппо остается разделенным с 2012 года: одну часть города контролируют правительственные войска, другую - боевики.
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