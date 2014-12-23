В Сирии разрушили 290 объектов всемирного культурного наследия

В ходе гражданской войны в Сирии были разрушены или повреждены 290 объектов, внесенных в список Всемирного культурного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер со ссылкой на доклад Учебного и научно-исследовательского института ООН, представленного 23 декабря в Женеве.

Согласно полученным со спутников данным, 24 объекта были уничтожены полностью. Значительный ущерб был нанесен 189-ти объектам. Сильнее всего пострадали культурные объекты в Алеппо и Дамаске, а также археологические памятники Пальмиры и древний замок крестоносцев Крак де Шевалье, расположенный в 65 километрах к западу от города Хомс.

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Это "тревожное свидетельство продолжающегося ущерба, который терпит обширное культурное наследие Сирии. Национальные и международные усилия по защите этих объектов должны быть расширены для того, чтобы спасти как можно больше этого важного для человечества наследия", - говорится в докладе ЮНЕСКО.

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы по культуре, науке, образованию и СМИ предложила государствам - членам Совета Европы рассматривать уничтожение памятников как преступление против человечности "и разработать дальнейшие механизмы с целью предать злоумышленников национальному и международному суду".

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Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 года. Боевые действия происходит между лояльными президенту Башару Асаду войсками и лояльными ему военизированными формированиями с одной стороны, и вооруженными повстанцами, в числе которых радикальные исламисты - с другой. Жертвами противостояния стали более 200 тыс. человек.

В прошлом году глава сирийского ведомства, которое заведует защитой и сохранением объектов древности и музеев Сирии, сообщил Рейтер, что десятки тысяч культурных артефактов, охватывающих период истории длительностью в 10 тысяч лет, были вывезены на специальные склады для избежания мародерства.