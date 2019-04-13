В США мужчина в инвалидном кресле поджег себя у здания Белого дома (фото)

Пострадавшего отправили в больницу. Отмечается, что полученные травмы не несут угрозы для жизни.

В Вашингтоне мужчина в инвалидном кресле поджег себя возле здания Белого дома.

Об этом сообщила Секретная Служба США на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел на Пенсильвания авеню. Мужчина в инвалидном кресле с электроприводом поджег свою куртку.

Сотрудники Службы быстро потушили огонь и оказали мужчине первую медицинскую помощь.

Пострадавшего отправили в больницу. Отмечается, что полученные травмы не несут угрозы для жизни.

Как сообщал УНИАН, летом 2018 года у здания Министерства обороны в Киеве военный поджег себя в знак протеста.