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В США мужчина в инвалидном кресле поджег себя у здания Белого дома (фото)

09:26, 13 апреля 2019
Мир
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Правоохранители оказывают помощь мужчине возле Белого дома / REUTERS

Об этом сообщила Секретная Служба США на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел на Пенсильвания авеню. Мужчина в инвалидном кресле с электроприводом поджег свою куртку.

REUTERS

Сотрудники Службы быстро потушили огонь и оказали мужчине первую медицинскую помощь.

Пострадавшего отправили в больницу. Отмечается, что полученные травмы не несут угрозы для жизни.

Как сообщал УНИАН, летом 2018 года у здания Министерства обороны в Киеве военный поджег себя в знак протеста.

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Теги: #Белый дом#самоподжог#Вашингтон