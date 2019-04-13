В США мужчина в инвалидном кресле поджег себя у здания Белого дома (фото)
09:26, 13 апреля 2019Мир
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Пострадавшего отправили в больницу. Отмечается, что полученные травмы не несут угрозы для жизни.
Правоохранители оказывают помощь мужчине возле Белого дома / REUTERS
В Вашингтоне мужчина в инвалидном кресле поджег себя возле здания Белого дома.
Об этом сообщила Секретная Служба США на своей странице в Twitter.
Инцидент произошел на Пенсильвания авеню. Мужчина в инвалидном кресле с электроприводом поджег свою куртку.
REUTERS
Сотрудники Службы быстро потушили огонь и оказали мужчине первую медицинскую помощь.
Пострадавшего отправили в больницу. Отмечается, что полученные травмы не несут угрозы для жизни.
Как сообщал УНИАН, летом 2018 года у здания Министерства обороны в Киеве военный поджег себя в знак протеста.
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