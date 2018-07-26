Самоподжог бывшего военного: в Минобороны рассказали, что он требует 120 тысяч гривень

В Минобороны заявили, что таким образом бывший военный оказал давление на суд.

Акция самоподжога, к которой прибег возле Министерства обороны Украины бывший военнослужащий, могла быть осуществлена с целью давления на ход судебного заседания вокруг его иска против ведомства. Об этом во время брифинга заявил командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Игорь Лунев.

Как передает ZN.ua, по его словам, с 8 сентября прошлого года этот военнослужащий, Сергей Ульянов, был уволен из рядов ВСУ. "В судебном порядке он пытается решить вопрос о выплате денежных компенсаций, а это около 120 тысяч гривень, за ту часть службы, которую он отсутствовал в воинской части. Сейчас продолжается судебный процесс по его третьему иску, хотя всего их четыре", - рассказал Лунев.

Генерал-лейтенант отметил, что два предыдущих иска Ульянов проиграл, на третье заседание не явился. Поэтому в Минобороны предполагают, что самоподжог является "попыткой повлиять на решение суда".

В свою очередь представитель Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ капитан первого ранга Андрей Коренько отметил, что перед акцией с членами "Украинского объединения участников боевых действий и волонтеров в городе Киеве и Киевской области" была проведена встреча, где активистам была разъяснена суть конфликта, а также меры социальной, психологической и профессиональной реабилитации, которые предоставляются бывшим участникам АТО.

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"Все желающие смогут ознакомиться с позициями сторон 14 августа во время очередного судебного заседания, которое состоится в окружном административном суде Киева", - сказал Коренько.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время пикета возле Министерства обороны бывший военнослужащий ВСУ Сергей Ульянов поджег себя в знак протеста против увольнения его из армии и отказа суда в его восстановлении. Таким шагом он хотел привлечь внимание к своей ситуации, а также других военнослужащих.