Стало известно число погибших в ходе протестов в Судане

Участники акций протеста и сидячей забастовки были убиты «шальными пулями».

В ходе акций протеста в Судане не менее 16 человек погибли, еще 20 получили ранения.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя полиции страны.

По его словам, участники акций протеста и сидячей забастовки были убиты «шальными пулями».Он добавил, что в ходе протестов также были повреждены правительственные и частные здания. В течение четырех месяцев в Судане продолжались антиправительственные выступления.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента Судана Омара аль-Башира и распустили правительство. Судьба президента остается неизвестной, по некоторым данным, он помещен под домашний арест, также были арестованы около 100 человек из его окружения.

Омар аль-Башир находится у власти в Судане уже 30 лет.