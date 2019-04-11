В Судане произошел военный переворот

Арабские СМИ сообщают об аресте президента Судана.

В Хартуме (Судан) 11 апреля прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники телеканалов Al-Hadath и Al-Mayadeen.

Сообщается, что группа военнослужащих вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. По данным Al-Hadath, командование готовится сделать важное объявление в эфире, его обещают распространить в ближайшее время.

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В частности отмечается, что сейчас закрыт столичный аэропорт, арестован экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн. Есть сведения об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха.

На встрече командования армии военные решили отстранить от власти действующего президента Омара аль-Башира и распустить правительство, передает DW со ссылкой на арабский телеканал Al-Mayadeen. 75-летний глава государства находится под домашним арестом, сообщает арабский телеканал Sky News Arabia.

Сейчас ведутся переговоры о создании временного правительства. Армия и службы безопасности разместили войска вокруг министерства обороны и на главных дорогах и мостах в столице Хартуме.

Акции протеста в Судане начались в декабре 2018 года. Изначально протестующие выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен против авторитарно управляющего страной президента. Это привело к тому, что в феврале аль-Башир объявил в стране чрезвычайное положение и ограничил свободу собраний, чтобы не допускать новых протестов. Тем не менее люди продолжили выходить на улицы с требованиями отставки главы государства.

Напомним, вчера в столице Судана Хартуме во время протестов погибли 11 человек, в том числе шесть сотрудников "правительственных сил". Для разгона демонстрантов на антиправительственных протестах полиция использовала слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча, который поддержали исламисты. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек.