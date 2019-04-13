цей матеріал доступний українською

Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом

02:48, 13 апреля 2019
Мир
7 0
Ким Чен Ын / REUTERS

Читайте такжеКим Чен Ына переизбрали главой Госсовета КНДР

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По его словам, его отношения Трампом продолжают оставаться хорошими, несмотря на провал прошлой встречи в Ханое.

Он добавил, что для проведения третьего саммита власти США должны изменить свой подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын отметил, что готов ждать до конца текущего года, пока Вашингтон примет это «смелое» решение.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что готов к диалогу с Ким Чен Ыном.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#саммит#Ким Чен Ын