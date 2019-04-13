Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом

Он добавил, что для проведения третьего саммита власти США должны изменить свой подход к переговорам.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По его словам, его отношения Трампом продолжают оставаться хорошими, несмотря на провал прошлой встречи в Ханое.

Он добавил, что для проведения третьего саммита власти США должны изменить свой подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын отметил, что готов ждать до конца текущего года, пока Вашингтон примет это «смелое» решение.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что готов к диалогу с Ким Чен Ыном.