Путин вручил Лукашенко орден Александра Невского за "ЕЭП и Евразийский союз"
Президент России Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден Александра Невского после встречи в Кремле во вторник, 3 марта.
Как передает телеканал "Дождь", об этом сообщила «Российская газета».
По данным издания, Путин подписал указ о награждении Лукашенко еще 30 августа 2014 года, в день 60-летия белорусского президента.
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Лукашенко был награжден орденом Александра Невского «за большой личный вклад в развитие традиционных дружественных связей между Россией и Белоруссией, углубление двустороннего взаимодействия в политической, оборонной, экономической и социальной сферах», сказано в сообщении.
На церемонии Путин отметил, что без активной и открытой позиции Лукашенко по сближению России и Белоруссии не было бы Союзного государства, Единого экономического пространства и Евразийского союза.
«Это огромный созидательный, очень нужный для наших людей процесс. Большое вам спасибо», — сказал президент России.
Белорусский президент, поблагодарив за награду, выразил надежду, что теперь его небесный покровитель Александр Невский будет защищать его еще больше.