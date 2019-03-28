Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле

Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления диктатора Николаса Мадуро, начнется 6 апреля.

Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter в среду, 27 марта.

"6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть подготовлены и организованы", - написал политик.

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Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.

"Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп", - добавил Гуайдо.

В другом твите он призвал венесуэльцев выйти на улицу в субботу, 30 марта, чтобы «требовать прекращения узурпации власти и протестовать против отсутствия социальных гарантий.

«Режим желает, чтобы мы привыкли к трагедии, но есть люди, которые хотят отстаивать свои права», - заявил оппозиционер.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января там начались массовые акции протеста после того, как Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя в.и.о. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году.

В январе СМИ сообщили, что боевики российской частной военной компании "Вагнер" прибыли в Венесуэлу для охраны Мадуро от возможного ареста.

В феврале армия Венесуэлы была приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США. Президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным тяжелыми последствиями, если они продолжат поддерживать Мадуро.

Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы в воскресенье, 24 марта, подтвердил журналистам прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту.