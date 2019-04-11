Умерла мать Ангелы Меркель

Герлинд Каснер ушла из жизни в возрасте 90 лет.

Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Герлинд Каснер умерла, сообщил в среду, 10 апреля, представитель правительства страны. Он попросил журналистов уважать частную сферу канцлера и ее семьи.

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Герлинд Каснер ушла из жизни в возрасте 90 лет, сообщает ТСН. Отец руководительницы немецкого правительства Хорст Каснер скончался в 2011 году. Родители Ангелы Меркель не часто появлялись на публике. Однако они были среди гостей таких важных событий в жизни их дочери, как приведение ее к присяге в Бундестаге после очередного избрания канцлером или празднования ее 60-летия в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Ангела Меркель покинула пост руководителя партии "Христианско-демократический союз". Новым главой немецкого "ХДС" стала Аннегрет Крамп-Карренбауер.