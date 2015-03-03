Frankfurter Allgemeine: Освобожденная ненависть

Об этом сообщает Фридрих Шмидт в своей статье «Освобожденная ненависть», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

За трауром обычно следует гнев. Поиск виновных. Объективно, убийство Бориса Немцова, одного из руководителей российской оппозиции и одного из самых решительных противников президента Путина, могло бы стать катализатором протестов против режима. Но люди, пришедшие почтить Немцова, чувствуют только скорбь. Они были ошеломлены и беспомощны. Перспективы на причастность к власти у непарламентской оппозиции не было. Теперь их последователи должны опасаться за свою жизнь.

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С одной стороны, в лице Немцова оппозиция потеряла харизматичного представителя. С другой стороны, их партии не едины. Алексей Навальный, еще один известный глава протестного движения против Путина в 2011 и 2012 годах, пытается справиться со все новыми, абсурдными процессами. Воскресенье Навальный провел в заключении, потому что он агитировал за запланированный вместе с Немцовым «антикризисный марш». Его брат был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Вывод очевиден: кто поднимает голову, подвергает себя и своих близких опасности. Репрессивный аппарат Путина работает.

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Кто сообщает о своем недовольстве за пределами собственных четырех стен, должен бояться не только аппарата безопасности Кремля. Основанное в январе движение «Антимайдан» преследует цель задушить в зародыше любую оппозицию Путину: запугиваниями, насилием. Народное движение «Антимайдан» - не аналог киевского, несмотря на высокие рейтинги одобрения, которые Путин продолжает удерживать в опросах. Среди людей, которые недавно прошли по Москве, были оплаченные протестующие и такие, кого начальство обязало участвовать. «Антимайдан» - в значительной степени искусственная общественность. Неудивительно, что он должен быть противовесом тому, чего в России не существует. Участники «Антимайдана», разумеется, настоящие и остаются безнаказанными.

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Страх государственных и квази-государственных репрессий – не самый большой козырь Кремля. Главное преимущество – это СМИ, особенно телевидение. Немцова постоянно порочили; противники Кремля – «агенты», «чужие», «предатели». Дезинформация настолько коварна, что у аудитории, по крайней мере, остаются сомнения: по поводу личных финансов, образа жизни, всего. Результат: Паралич и апатия. Вне Кремля не может быть никаких дискуссий. В России встречаются люди, которые не смотрят телевизор и все равно не верят никому, ни Путину, ни оппозиции.

Вместе с эскалацией событий в Киеве пропаганда достигла новых масштабов. Это началось, когда средства массовой информации, подконтрольные Кремлю, представили движение против коррупции и клептократии, как возрождение фашизма. К этому прибавилась предполагаемая оборонительная война «русского мира» против Запада, с рассказами об американских и польских бойцах на украинской стороне. Эти предполагаемые внешние враги, которые обвинили Кремль в ведении необъявленной войны против Украины, поставках оружия и безнаказанности, неуловимы. Иначе обстоит дело с «пятой колонной» на внутреннем фронте, небольшой группой людей, которые одобрили цели киевского Майдана. Они опасаются убийственной ненависти, которую приспешники Путина обрушили на журналистов.