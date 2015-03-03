СМИ: Снегоуборщик, который мог быть очевидцем убийства Немцова, уволился с работы (видео)
Диспетчеры сообщили, что он дорабатывает последнюю смену и увольняется.
Стало известно, что предполагаемый очевидец убийства российского политика-оппозиционера Бориса Немцова уволился с работы, сообщает российский канал РЕН ТВ.
Еще сегодня снегоуборщик Сергей Б. 1971 г.р. убирал улицы на Большом Москворецком мосту. Отметим, что именно там и убили оппозиционера Бориса Немцова.
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Диспетчеры сообщили, что он дорабатывает последнюю смену и увольняется. Мужчина на все вопросы не отвечает, уходит от разговора, заявляя, что не хочет вспоминать эту тему.
В момент убийства Немцова Сергей находился за рулем вакуумной машины. Он занимался чисткой проезжей части. По его словам, он не видел убийц и понял, что произошло только тогда, когда к нему подбежала другая свидетельница - украинская модель Анна Дурицкая, сопровождавшая политика. Он помог девушке вызвать "скорую помощь".