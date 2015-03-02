Многие камеры наблюдения в ночь убийства Немцова были отключены - СМИ

Записи с установленных в округе камер наблюдения в ночь убийства российского политика-оппозиционера Бориса Немцова оказались либо не очень четкими, либо и вовсе отсутствовали, так как их отключили на время ремонтных работ.

Об этом пишет российское издание Коммерсантъ.

Свидетель убийства, подруга политика Анна Дурицкая, которая находилась рядом, была шокирована происшедшим, и не смогла толком назвать даже марку машины.

Издание пишет, что в розыск, объявляли пару автомобилей Ford, Kia Rio и ВАЗ-2110 белого цвета. Все эти машины были обнаружены сыщиками, но оказалось, что их владельцы не имеют никакого отношения к происшедшему.

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В субботу оперативники заинтересовались уже другой машиной — "Ладой Приора", зарегистрированной в Ингушетии,— ее нашли у станции метро "Смоленская". Использовали "Ладу" два жителя республики, которые, впрочем, также оказались ни при чем. Вчера же на выездах из Москвы сотрудники ГИБДД, усиленные спецназом, останавливали и проверяли в основном седаны красного цвета.

Сам же момент преступления был снят, правда издали, камерой телеканала ТВЦ, записи которой используются в выпусках новостей. Судя по ней, убийство на мосту произошло в 23:31.

Исходя из увиденного, можно предположить, что убийца, очевидно, поджидал свою жертву на боковой лестнице, ведущей на мост, откуда, скорее всего по сигналу сообщников, быстро поднялся на пешеходную дорожку и открыл огонь в Немцова.

Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.

В Немцова выстрелили несколько раз в спину из автомобиля, проезжавшего мимо. От полученных ранений он скончался на месте.