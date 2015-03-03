Российские власти заговорили о ценности суверенитета и самостоятельности государств

Парламентский форум БРИКС, предлагаемый Россией как альтернатива ПАСЕ, может обсуждать такие вопросы и продвигать такие ценности, как суверенитет и самостоятельность государств, заявил глава комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Пушков в интервью Известиям.

Также среди возможных ценностей ПФ БРИКС он назвал необходимость сохранения власти через противодействие "оранжевым революциям".

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