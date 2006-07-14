Украина объявила персоной нон-грата российского журналиста Леонтьева
15:01, 14 июля 2006Мир
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Об этом сообщил глава пресс-службы МИД
Министерство иностранных дел Украины подтверждает факт запрета журналисту российского телеканала ОРТ Михаилу ЛЕОНТЬЕВУ на въезд в Украину.
Об этом корреспонденту УНИАН сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Василий ФИЛИПЧУК.
«Действительно, МИД Украины получило от правоохранительных органов информацию о том, что, согласно украинскому законодательству, М.ЛЕОНТЬЕВУ запрещен въезд в Украину», - сказал В.ФИЛИПЧУК.
Вместе с тем руководитель пресс-службы министерства отказался предоставлять более подробную информацию, порекомендовав обратиться в Службу безопасности Украины, которая непосредственно занимается такими вопросами.
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