Украина объявила персоной нон-грата российского журналиста Леонтьева

Министерство иностранных дел Украины подтверждает факт запрета журналисту российского телеканала ОРТ Михаилу ЛЕОНТЬЕВУ на въезд в Украину.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Василий ФИЛИПЧУК.

«Действительно, МИД Украины получило от правоохранительных органов информацию о том, что, согласно украинскому законодательству, М.ЛЕОНТЬЕВУ запрещен въезд в Украину», - сказал В.ФИЛИПЧУК.

Вместе с тем руководитель пресс-службы министерства отказался предоставлять более подробную информацию, порекомендовав обратиться в Службу безопасности Украины, которая непосредственно занимается такими вопросами.