Керри: Нарушение РФ и боевиками Минских соглашений навредят российской экономике

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри по результатам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"(На встрече) я подчеркнул важность поддержки Россией и лидерами сепаратистов условий Минских соглашений, в том числе в Дебальцеве и в Мариуполе, - заявил Керри. - Если этого не произойдет, если они будут применяться лишь частично и если ОБСЕ не будет предоставлена полная свобода действий, это неизбежно будет иметь дальнейшие последствия для и без того пошатнувшейся экономики России".

Читайте такжеКерри: дискуссия с Лавровым была откровеннойКак сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангела Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

15 февраля Порошенко объявил о прекращении огня, но боевики все время нарушают режим перемирия.

22 февраля Керри заявил, что США и Европейский Союз "серьезно обсуждают" целесообразность введения новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

26 февраля Вооруженные силы Украины начали отвод военной техники по всей линии разграничения в зоне АТО, тогда как боевики переместили технику частично и имитируют отвод.