Ближайшие часы станут решающими для минских договоренностей - Олланд

Ближайшие часы станут решающими для выполнения минских договоренностей.

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в Брюсселе журналистам перед саммитом ЕС, передает французское издание Le Figaro, пишет Украинская правда.

По словам Олланда, договоренности, достигнутые в Минске во время встречи лидеров стран "нормандской четверки", не гарантируют долговременного успеха.

"Это означает, что мы продолжаем быть бдительными, оказывать давление и продолжать движение", - заявил Олланд.

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В то же время стоит отметить, что президент Франции не пояснил, что именно должно произойти в "ближайшие часы", поскольку соглашение, заключенное в Минске, предусматривает, что режим прекращения огня устанавливается только с 15 февраля.

Напомним, ранее Олланд заявил, что на саммите "нормандской четверки" в Минске было достигнуто всеобъемлющее политическое решение.

Как известно, саммит в Минске при участии лидеров "нормандской четверки" продолжался в течение 16 часов, в результате были достигнуты договоренности о прекращении огня и отводе тяжелой техники на Донбассе.