В Германии разрешили за поддержку террористов лишать гражданства

Это касается совершеннолетних немцев, которые имеют двойное гражданство.

За поддержку террористов могут лишить гражданства ФРГ / фото УНИАН

Правительство Германии поддержало предложение Министерства внутренних дел о том, чтобы лишать немецкого гражданства людей, которые были или являются участниками террористических группировок за границей.

Об этом сообщает DW.

Это касается совершеннолетних немцев, которые имеют двойное гражданство.

Читайте такжеБоевики на оккупированном Донбассе начнут раздавать российские паспорта

Прежде всего немецкое МВД пытается остановить людей с двойным гражданством от намерений вступать в ряды «Исламского государства», пояснил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт. Но это может касаться и участников войны на Донбассе на стороне боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Пресс-секретарь МВД Зерен Шмидт не назвал «ДНР» и «ЛНР» террористическим группировкам. Однако понятие «террористическая группировка» в Германии включает, в частности, «военизированные вооруженные формирования, которые ставят цель, нарушая международное право, насильно ликвидировать структуры иностранного государства и создать взамен новые государственные или квазигосударственные структуры».

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили псевдовыборы, которые произошли на оккупированной части Донбасса 11 ноября 2018 года.

Власти Германии сомневается в возможности Европы принять 800 боевиков «Исламского государства», к чему призывает президент США Дональд Трамп.

Прокуратура Чехии обвиняет в терроризме двух собственных граждан, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков «ДНР» и «ЛНР».