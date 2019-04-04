В НАТО осознают появление новых угроз после непредсказуемой аннексии Крыма - Столтенберг

В Альянсе подчеркивают, что должны быть подготовлены к непредвиденным обстоятельствам в будущем.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе осознают появление новых угроз после непредсказуемой аннексии Крыма Россией.

Об этом он сообщил в Вашингтоне во время выступления перед обеими палатами Конгресса США (Сенатом и Палатой представителей).

В частности, он подчеркнул, что Альянс нуждается "в коллективной прочности, потому что перед нами встанут новые угрозы".

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"И мы ранее видели много раз, как трудно прогнозировать будущее. Мы не смогли спрогнозировать падение Берлинской стены, атаки 11 сентября (террористические акты в США, унесшие жизни 2 тыс. 973 человек - УНИАН), возникновение "Исламского государства" в Сирии и Ираке или незаконную аннексию Крыма Россией", - сказал Столтенберг.

"Поскольку мы не можем предсказать будущее, мы должны быть подготовлены к непредсказуемому. Мы нуждаемся в стратегии, чтобы справляться с неизвестностью. У нас есть она. Эта стратегия - это НАТО. Прочный и динамичный Альянс уменьшает риски и создает для нас возможности справляться с сюрпризами, когда они возникают. И они будут возникать", - заявил генсек.

При этом он подчеркивает, что НАТО является наиболее успешным союзом в истории, поскольку всегда имел потенциал меняться, когда менялся мир.

"И несмотря на наши различия, мы объединены нашей преданностью друг другу", - добавил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США и их европейские союзники по НАТО в ходе предстоящей встречи могут договориться об активизации поддержки Украины в деле ее сопротивления российской агрессии в регионе.