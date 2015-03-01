Лозунгом шествия памяти Немцова в Москве будет "Герои не умирают!"

Об этом в эфире "5 канала" заявил соорганизатор марша "Весна" Илья Яшин.

"Лозунг этого марша будет понятен каждому украинцу, его смысл заключается в том, что герои не умирают. Немцов прожил очень достойную жизнь и погиб как герой, он стал символом тех идеалов, за которые боролся всю свою жизнь", - заявил Яшин.

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Напомним, в Москве и Санкт-Петербурге сегодня, 1 марта, проходят марши памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. В частности, в Москве участники акции пройдут от Славянской площади до Москворецкого моста, где в ночь на субботу был застрелен Немцов. Разрешенное количество участников до 50 тысяч человек.