Завтра в Москве проведут траурный марш

Об этом сообщил один из организаторов акции Леонид Волков в своем Твиттере .

"Марш состоится в 15.00 от Китай-Города до моста, на место гибели (Немцова), марш согласован с мэрией, всех можно и нужно туда звать", - сообщил он.

5. Мэрия отдельно обещает организовать публичное информирование горожан о переносе марша из Марьино в центр — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 28, 2015

"Завтра - приходите все к 15.00 на Славянскую площадь",- написал Волков.

По его словам, все, кто приедет в Марьино (окраина Москвы) на запланированный ранее антикризисный марш "Весна", будут уведомлены об отмене мероприятия.

"В Марьино будут дежурить волонтеры, которые будут переправлять пришедших в центр", - написал Волков.

Перед этим представители мэрии отрицали возможность проведения марша памяти Немцова, ссылаясь на законодательство.