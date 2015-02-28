Завтра в Москве проведут траурный марш

12:58, 28 февраля 2015
Мир
8424 0
обновлено

Траурный марш в память об убитом оппозиционере Борисе Немцове пройдет в центре Москвы 1 марта.

REUTERS

Об этом сообщил один из организаторов акции Леонид Волков в своем Твиттере .

"Марш состоится в 15.00 от Китай-Города до моста, на место гибели (Немцова), марш согласован с мэрией, всех можно и нужно туда звать", - сообщил он.

"Завтра - приходите все к 15.00 на Славянскую площадь",-  написал Волков.

По его словам, все, кто приедет в Марьино (окраина Москвы) на запланированный ранее антикризисный марш "Весна", будут уведомлены об отмене мероприятия.

"В Марьино будут дежурить волонтеры, которые будут переправлять пришедших в центр", - написал Волков.

Перед этим представители мэрии отрицали возможность проведения марша памяти Немцова, ссылаясь на законодательство.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter