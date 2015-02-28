Мэрия Москвы запретила менять антикризисный марш на акцию памяти Немцова

Об этом сообщил «Русской службе новостей» руководитель департамента региональной безопасности города Москвы Алексей Майоров. Так он прокомментировал намерение организаторов митинга, запланированного на 1 марта, провести вместо него шествие памяти Бориса Немцова.

«Если организаторы готовы будут какие-то мероприятия объяснять, они официально должны обратиться в правительство Москвы. По закону сегодня менять что-то кардинально мы не можем. Заявки подаются максимум за 15, минимум за 10 дней. Окончательное согласительное мероприятие заканчивается по закону за 3 дня. Во всяком случае, если что-то будет, это будет не в формате тех мероприятий, которые предусмотрены законом 54 законом ФЗ. Пока не о чем говорить», — сказал он.

Читайте такжеПесков: Расследование должно прояснить роль спутницы НемцоваРанее стало известно, что организаторы антикризисного марша, запланированного на 1 марта, решили отменить его и провести траурную акцию в связи с убийством политика Бориса Немцова. По этому поводу ведутся переговоры с московской мэрией.

Бориса Немцова убили этой ночью в центре столицы на Васильевском спуске. По данным СКР, убийца не менее 7 раз выстрелил в 55-летнего политика и скрылся с места преступления. От полученных ранений оппозиционер скончался на месте. В Москве сразу ввели план «Перехват». Известно, что стрелявший скрылся на автомобиле белого цвета.

Официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева заявила, что глава ведомства Владимир Колокольцев взял дело об убийстве Немцова под личный контроль.