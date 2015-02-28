Памяти Бориса Немцова

Борис Ефимович Немцов – самый яркий политик современной России, мужественный, любящий жизнь и умеющий наслаждаться ею человек.

Борис Ефимович – самый открытый политик РФ, он всегда с удовольствием общался с украинскими журналистами. Он любил и искренне поддерживал Украину.

Разговоров о том, кому выгодна смерть Бориса Ефимовича – Путину, несчастной российской оппозиции, американцам или мифическому «Правому сектору» - будет много. Уверен, что кремлеботы обязательно обвинят украинское СБУ и украинский след будет обязательно найден. Со временем, может быть, даже убийц найдут, или, по крайней мере, назначат.

Я не знаю кто убил Бориса, но я точно знаю, что в сегодняшней России открытая публичная поддержка Украины - смертельно опасна. Российское общество больно. После года промывания мозга, тысячи, а может и миллионы готовы убивать жителей Украины только за то, что они защищают свою страну. Российских зомби не интересует, на каком языке говорит человек, в какую церковь ходит и каких политических взглядов придерживается. Для них – украинец автоматически означает враг и подлежит уничтожению. С таким отношениям я постоянно сталкиваюсь в Москве на различных провластных акциях, где агрессивно настроенные сторонники действующей власти РФ постоянно атакуют нашу съемочную группу только потому, что мы из Украины.

Публичная поддержка Украины со стороны граждан России автоматически переводит их в разряд «национал-предателей». А открытое выступление против российской агрессии в Украине, публикация материалов о российском вторжении в Украину только усугубляют ненависть к тем, кто посмел критиковать власти РФ и лично российского президента. А в планах у Немцова был еще и доклад «Путин и война». Для российских православных фашистов и так называемых имперцев разного пошиба этого достаточно. Ровно за неделю до убийства Бориса Ефимовича в который раз шельмовали и участники т.н. российского «антимайдана» - агрессивные путинцы носились по центру Москвы с его портретом с «обличительной» подписью - «организатор Майдана». Накал истерии в России такой, что одной это подписи достаточно, чтобы запустить самые страшные и неадекватные действия.

Украина потеряла друга.

Надеюсь, в России начнут понимать, как важны и ценны люди с отличной от большинства позицией. В истории немало примеров, когда именно они, в итоге, оказываются правы.

Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент УНИАН в Москве