Биография Бориса Немцова: ученый, который стал ярким политиком

Окончил школу с золотой медалью, учился на радиофизическом факультете Горківського государственного университета. После окончания университета в 1981 г. работал в Горківському научно-исследовательском радиофизическом университете АН СССР, стал научным сотрудником, позже старшим научным сотрудником, кандидатом физико-математических наук. После аварии на ЧАЭС принимал участие в акциях протеста против строительства атомной электростанции в Горьком, пишет ТСН.

В 1990 участвовал в создании объединения "Кандидаты за демократии". В том же году был избран в верховный Совет РСФСР. В 1991 г. был доверенным лицом Бориса Ельцина в Нижегородской области во время выборов президента России. Во время августовского путча 1991 г. принимал участие в обороне Белого Дома правительства России. 27 августа 1991 г. был назначен главой государственной администрации Нижегородской области и стал самым молодым политиком на такой должности. В декабре 1991 выступил с критикой экономической политики Егора Гайдара, пригласил Григория Явлинского для внедрения экономической реформы в его области. В 1993 избран в Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 17 декабря 1995 избран губернатором Нижегородской области. В марте 1997 становится первым премьер-министром РФ, ответственным за социальный блок. В это время также был министром топлива и энергетики страны, возглавил коллегию представителей государства в компании Газпром. В 1998 в ранге вице-премьера отвечал за финансово-экономический блок. В том же году создает движение "Россия молодая", которое в 1999 вошло в "Союз правых сил". В том же году был избран в Государственную Думу России, но позже пошел на государственную службу - был назначен представителем президента в Приволжском федеральном округе. В мае 2001 г была создана партия "Союз правых сил", где Немцов был избран председателем политсовета. В связи с плохими результатами в выборах 2004 г. ушел в отставку с этой должности. С того времени работал в частных коммерческих структурах. В 2010 - сопредседатель Партии народной свободы (ПАРНАС).

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Позиция относительно Украины

В 2004 поддержал Оранжевую революцию в Украине, позже был назначен внештатным советником президента Украины Виктора Ющенко. Высказывал желание распространить демократические достижения в Украине на Россию и призвал оказывать идеологическое давление на Кремль. Вошел в коалицию с другими оппозиционными партиями России в "Комитет 2008: Свободный выбор". В 2013 году поддержал Евромайдан. Во время Майдана ему был запрещен въезд в Украину. В 2014 году осудил аннексию Крыма Россией.

Гибель

27 февраля 2015 около 23 часов 40 минут убит четырьмя выстрелами в грудь из автомобиля белого цвета на Большом каменном мосту. Убийство произошло за день до запланированного на первое марта в Москве оппозиционного марша "Весна".