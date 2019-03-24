На круизном лайнере Viking Sky после аварии удалось запустить двигатели

Судно движется к ближайшему порту в сопровождении буксиров.

На попавшем в аварийную ситуацию у берегов Норвегии круизном лайнере Viking Sky удалось запустить три из четырех двигателей.

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Как сообщает BBC, судно движется к ближайшему порту в сопровождении буксиров.

Отмечается, что лайнер потерял тягу двигателей в субботу и послал сигнал бедствия. ЧП произошло в опасных водах, возникла опасность столкновения судна со скалами.

На судне находятся около 1300 человек. Спасатели смогли эвакуировать по воздуху более 300 пассажиров.

В результате аварии пострадали, по меньшей мере, 10 человек.