На круизном лайнере Viking Sky после аварии удалось запустить двигатели
12:14, 24 марта 2019Мир
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Судно движется к ближайшему порту в сопровождении буксиров.
Лайнер Viking Sky следует в ближайший порт / скриншот -ТСН
На попавшем в аварийную ситуацию у берегов Норвегии круизном лайнере Viking Sky удалось запустить три из четырех двигателей.
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Как сообщает BBC, судно движется к ближайшему порту в сопровождении буксиров.
Отмечается, что лайнер потерял тягу двигателей в субботу и послал сигнал бедствия. ЧП произошло в опасных водах, возникла опасность столкновения судна со скалами.
На судне находятся около 1300 человек. Спасатели смогли эвакуировать по воздуху более 300 пассажиров.
В результате аварии пострадали, по меньшей мере, 10 человек.
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