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Неизвестные убили 110 пастухов и уничтожили деревню в Мали

21:30, 23 марта 2019
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой мэра города Мулая Гуиндо. Мэр рассказал, что люди, одетые как охотники донзо, ворвались в населенные пункты Огассагу и Велингара.

«Деревня Огоссагу полностью разрушена», - констатировал Гуиндо.

Также, по его словам, в настоящее время на тих территориях находят тела погибших, которых около 110 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее в Нигерии боевики-мусульмане убили 120 христиан.

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Теги: #нападение в Мали