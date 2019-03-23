Неизвестные убили 110 пастухов и уничтожили деревню в Мали
21:30, 23 марта 2019Мир
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Мэр рассказал, что люди, одетые как охотники донзо, ворвались в населенные пункты Огассагу и Велингара.
REUTERS
Неизвестные вооруженные злоумышленники напали на пастухов, убили их и уничтожили деревню возле города Банкас в Мали.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой мэра города Мулая Гуиндо. Мэр рассказал, что люди, одетые как охотники донзо, ворвались в населенные пункты Огассагу и Велингара.
«Деревня Огоссагу полностью разрушена», - констатировал Гуиндо.
Также, по его словам, в настоящее время на тих территориях находят тела погибших, которых около 110 человек.
Как сообщал УНИАН, ранее в Нигерии боевики-мусульмане убили 120 христиан.
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